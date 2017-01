Daptone Gold II

Submitted by stillcut on Mon, 08/17/2015 - 10:53



En 2009, Daptone Records compilait ses meilleurs titres dans un double LP à la pochette flamboyante couleur Or. Le 18 septembre 2015 sort le second volume de Daptone Gold. Vous y retrouverez 21 titres des poulains de l'écurie new-yorkaise avec bien sur les têtes d'affiche que sont Sharon Jones, Budos Band et Charles Bradley mais aussi le gospel de Naomi Shelton et les étoiles montantes du label, Saun & Starr.

Les amateurs apprécierons la présence de deux inédits ainsi que celle de trois titres jusqu'ici disponibles uniquement en 45 tours.

Charles Bradley - Strictly Reserved For You