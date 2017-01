Jungle Fire - Tropicoso

Submitted by soulfulbits on Thu, 08/20/2015 - 21:19



Le collectif Jungle Fire voit le jour en 2011 à Los Angeles. Concert après concert, le buzz grandit autour du groupe et les amène à signer deux EP chez Colemine Records.

Leur terrain de jeu favori c'est le funk classique façon James Brown auquel ils ajoutent une touche parfois latine, parfois afrobeat. Effectivement, la section de cuivres se réserve le devant de la scène mais l'ensemble reste équilibré. Rien ne vient empiéter sur le groove. Un groove puissant et dansant qui a permis à Jungle Fire d'écumer les salles de concert et festivals américains, parfois aux côtés d'artistes renommés comme Shuggie Otis, The Blackbirds ou Lee Fields.

C'est fort de cette expérience qu'ils sortent leur premier album Tropicoso sur le label Nacional Records en 2014.

Jungle Fire - Firewalker