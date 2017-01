Monophonics - Sound Of Sinning

Submitted by soulfulbits on Fri, 01/16/2015 - 10:10



Monophonics s'est fait connaitre du public français en tournant en tant que backing band pour Ben l'Oncle Soul sur sa dernière tournée. Peu de de temps auparavant, ils nous offraient un magnifique LP nommé "In Your Brain". Un album soul teinté de psychédélisme qui suscitera l'enthousiasme de Soulful Bits. Le 1er avril 2015, le groupe produit par Kelly Finnigan et Ian McDonald s'apprête à sortir "Sound Of Sinning".

A en croire les premières rumeurs, ce nouvel opus s'inscrit dans la lignée du précédent avec des influences 60's bien senties et soutenues par une section de cuivres et une guitare 12 cordes.

En exclusivité, voici donc le prometteur premier extrait du prochain Monophonics.

Monophonics - Promises