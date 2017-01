Submitted by soulfulbits on Sat, 02/28/2015 - 11:14



Le duo de chanteuses Saun & Starr se rencontre dans les années 80 au cours d'une soirée scène ouverte à Harlem. Depuis 2010, elles assurent les choeurs au sein du groupe de Sharon Jones & The Dap-Kings, ce qui leur vaut cet affectueux surnom : ''The Dapettes''.

Aguerries par cette expérience, elles se décident à sortir leur premier album Look Closer le 19 mai 2015.

Aujourd'hui, Saun & Starr vous proposent de découvrir en avant-première le premier extrait cet LP comportant 11 titres. Comme souvent chez Daptone Records, on retrouve l'omniprésent Gabriel Roth à la production.Du coup, les amoureux du son Daptones trouveront sans aucun doute leur plaisir dans cette agréable ballade Soul et sa trompette lancinante.

Saun & Starr - Look Closer