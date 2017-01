Shaolin Soul - Episode 3

Submitted by soulfulbits on Fri, 04/04/2014 - 09:42



Les trentenaires se souviennent de la sortie du premier volume Shaolin Soul en 1998. Le concept de cette compilation était de regrouper les morceaux originaux samplés par différents groupes hip-hop. L'idée se révèlera judicieuse au vu du succès que remportera ce disque. Fort de ce succès, Uncle O remet le couvert en 2001 et sort l'épisode 2 qui sera lui aussi un carton. Puis plus rien ... La côte des vinyles augmente d'année en année, les fans désespèrent de ne jamais voir arriver un 3ème volume.

Et en 2014, surprise ! Voici qu'arrive l'épisode 3 !

Naturellement, nous nous sommes jetés dessus pour retrouver les même plaisirs qu'avec les éditions précédentes. La sélection est parfaite, que du bon comme ce petit bijou de Dionne Warwick.

Cerise sur le gateau : les épisodes 1 & 2 ont été réédités en vinyle et CD.

Dionne Warwick - You're Gonna Need Me