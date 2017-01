Submitted by soulfulbits on Sat, 03/28/2015 - 20:14



La semaine dernière, un mec nous balance un lien sur Facebook pour nous proposer de télécharger un album. Notre première réaction fut : "Ca va encore être une merde néo-soul insipide"...

On regarde le nom du groupe : The Sure Soul Fire Ensemble et on se dit qu'avec un tel nom il y a un espoir de tomber sur du bon. Donc on télécharge l'album et on l'écoute dans la foulée. Et la ... grosse claque sonore.

Bonne surprise, le contenu est à la hauteur du nom.Ca envoie une énorme Soul instrumentale arrangée aux petits oignons. Cuivres, orgue et guitare se répondent en harmonie.Les titres s'enchainent et ca ronronne avec une puissance maîtrisée, façon grosse cylindrée américaine. On ne peut s'empêcher de penser à Menahan Street Band et on leur souhaite le même succès. Deuxième réaction : En 2015, le coeur de la Soul bat encore et The Sure Soul Fire est l'une de ses pulsations.

L'album est déjà disponible en version umérique. Pour la version physique, un beau LP version 180 grammes est prévu pour fin avril.

The Sure Fire Soul Ensemble - Saunder's Lament