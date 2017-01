We Are Isolaa - Isolaa's American Breakery

Submitted by soulfulbits on Mon, 02/02/2015 - 13:09



Will The Funk Boss, membre d'un nouveau collectif nommé We Are Isolaa, vient de publier sur SoundClound un mix intitulé The American Breakery regroupant les morceaux Soul & Funk les plus samplés par les artistes hip-hop américains.Une compil' qui vous offre un voyage de 50 minutes à travers le temps.

Le grand jeu c'est bien sur de retrouver les versions originales.La tâche est hardue mais Google est votre ami !

Les oreilles affutées et expérimentées vont se régaler. Allez à vous de jouer !